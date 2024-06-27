الامارات | «دلما» بعد عرضه في دبي.. على الشاشات الكبيرة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صنّاع الفيلم الإماراتي الروائي الطويل «دلما» عن طرح العمل في دور عرض محلية، اليوم، معربين عن سعادتهم بالفيلم الذي تدور أحداثه وسط الطبيعة الجميلة لجزيرة دلما في أبوظبي.

جاء ذلك خلال العرض الخاص لـ«دلما»، الذي استضافته «ستار سينما الغرير– دبي»، وسط حضور فريق عمل الفيلم، المخرج الإماراتي حميد السويدي، وأبطال العمل: هيرا محمود، وراشد حسن، وعثمان أبوبكر، وهدى الغانم.

كما شهد العرض الخاص حضور عدد من الممثلين وصناع السينما، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية.

حصد فيلم «دلما» جائزة لجنة التحكيم في الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي، ضمن مسابقة «الصقر لأفلام البيئة»، وشارك في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في السعودية، ضمن أفلام المسابقة الرسمية.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى «دانة»، تنتقل للعيش في جزيرة دلما، بعدما ورثت بيتاً قديماً من ولدها المتوفى، وتقوم «دانة» بترميمه وتأجيره للسياح الذين يرتادون الجزيرة، وفي أحد الأيام تتوقف «دانة» لتناول وجبة غداء في المطعم الوحيد الذي تجده، ولكن سرعان ما تتحول هذه الوجبة البسيطة إلى سبب خلاف كبير بينها وبين بعض سكان الجزيرة.

وأعرب مخرج العمل، حميد السويدي، عن سعادته بعرض الفيلم جماهيرياً في صالات السينما، بعد رحلة استمرت أكثر من خمس سنوات، إذ بدأ العمل على السيناريو في أبريل 2019.

ويُعد «دلما» أول فيلم إماراتي يتم اختياره ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي، كما أنه أول فيلم إماراتي يحصل على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، وتم تصوير الفيلم في 49 يوماً في جزيرة دلما.

من ناحيتها، أعربت الفنانة هيرا محمود عن سعادتها بأن تشارك في بطولة الفيلم الذي وصفته بالمميز، إذ يجسد قصة اجتماعية، تدور أحداثها في جزيرة دلما الخلابة.

من ناحيته، قال المخرج والمنتج عامر سالمين المري: «سبق وأن تم توزيع أفلام إماراتية عدة سابقاً من خلال (سينما فيجن للتوزيع)، وتشرفت بأن أخوض أول تجربة لي بالتوزيع مع أفلام المخرج المتميز حميد السويدي، في فيلمه الروائي الطويل (دلما)، فهي خطوة تتمثل في دعم الفيلم الإماراتي، خصوصاً تزامناً مع عرضه جماهيرياً في صالات السينما المحلية، بعد الصدى الكبير الذي حققه في مشاركاته في عدد من المهرجانات السينمائية».

عمل هادف ومختلف

قال الفنان راشد حسن إنه سعيد باختياره للمشاركة في بطولة فيلم «دلما»، معرباً كذلك عن سعادته أيضاً بالتعاون مع المخرج المتميز حميد السويدي، الذي أبدع في تنفيذ فيلم إماراتي هادف ومختلف.

عامر المري:

. أخوض أول تجربة لي بالتوزيع مع (دلما).. في خطوة تهدف إلى دعم الفيلم الإماراتي.

هيرا محمود:

. سعيدة بالمشاركة في بطولة الفيلم الذي يجسد قصة تدور أحداثها في جزيرة دلما الخلابة.

حميد السويدي:

. رحلة الفيلم استمرت أكثر من خمس سنوات، إذ بدأ العمل على السيناريو في أبريل 2019.