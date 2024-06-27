الامارات | الهند: 800 كاميرا مراقبة تبحث عن طفلة مخطوفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فحصت شرطة نيودلهي 800 كاميرا مراقبة لتتبع مجرم اختطف طفلة عمرها 4 أعوام.

وأبلغ الأب الشرطة عن اختفاء طفلته، عصر الجمعة، ليتم تعميم البلاغ على أقسام المدينة، حيث بدأت عملية مراجعة كاميرات المراقبة، وتم رؤيتها بصحبة رجل يبدو من مظهره أنه متسول متجهين لركوب إحدى الحافلات.

وتتبعت الشرطة الحافلة وراجعت كاميرات مراقبتها؛ حيث اتضح أن الخاطف نزل في محطة قريبة من مكان مغادرته لعدم امتلاكه المال، وبالتحري أكد أحد أصحاب المطاعم أن الرجل جلس أمام مطعمه بضعة أيام وعلم أن اسمه فيريندير كومار، بحسب موقع news9live.

وتوصل رجال الشرطة إلى أقارب كومار المقيمين بالمنطقة، والذين أكدوا أنه يعاني مرضاً عقلياً، ولم يروه منذ حضوره حفل زفاف ابنته قبل شهرين، كونه يعيش مع زوجته وأولاده في منطقة أخرى.

واستمرت تحقيقات الشرطة، وتم استجواب زوجة الخاطف التي أكدت أنها منفصلة عنه وتعيش مع أبنائهما، ولا تعلم بمكان وجوده.

ووسط التحريات المكثفة، نشرت الشرطة 1000 صورة للطفلة وخاطفها، وهو ما أتى ثماره، حيث تم الإبلاغ، الأحد، عن رؤية فتاة بنفس المواصفات تجلس بمفردها في أحد الأسواق، واتضح أنها المخطوفة.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لفحصها، فيما تواصل الشرطة الهندية ملاحقة الخاطف الذي تخلى عن ضحيته لسبب غير معلوم.