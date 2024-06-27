الامارات | "بانانا".. لعبة جديدة تشكل هوساً وتصبح حديث الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعبة إلكترونية جديدة باتت حديث الكل، وفي وقت قصير حققت نسبة تحميل ولعب قياسي على منصة Steam للألعاب لتقفز إلى قوائم أكبر 10 ألعاب من ناحية عدد اللاعبين، وهي لعبة تتمحور حول النقر على الموزة الموجودة في الشاشة لتحصل على عدد نقرات أعلى.

لكن بعض خبراء التكنولوجيا لا يصفون بانانا (وهذا اسمها) باللعبة من الأساس.

ويمكن تحميل اللعبة مجاناً، وقد وصلت إلى أكثر من مليون لاعب، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى على منصة "ستيم" Steam.

ويعتبر وجود مليون مشترك يستخدمون هذه اللعبة دليلاً واضحًا على العدد الكبير للمشاهدات التي تحظى بها الإعلانات المعروضة فيها، وبناءً على ذلك، يمتلك المطورون السلطة لتحديد أسعار الإعلانات وفقاً لتقديراتهم الدقيقة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن ستيم هي منصة تتيح للمطورين والناشرين وضع ألعابهم عليها، سواء كانوا مطورين مستقلين أو شركات كبيرة، كما توفر برامج تساعد في تخصيص خلفية الكمبيوتر وغيرها من الوظائف.

وتعد ستيم بمثابة سوق واسعة يمكن فيها عرض ألعاب مثل "لعبة البانانا" بشكل مجاني أو تسعير ألعاب أخرى بشكل محدد لتكون متاحة للشراء.

ومن منظور اللاعب على المنصة، عند تحقيق إنجازات محددة داخل الألعاب، يتم منح اللاعب أيقونات صغيرة كمكافأة. يمكن بيع هذه الأيقونات في السوق المصغر داخل منصة ستيم للحصول على أموال تضاف إلى محفظة اللاعب في ستيم.

وتتركز "لعبة البانانا" على قيام اللاعب بالنقر على صورة الموزة الظاهرة على الشاشة بهدف زيادة مجموع عدد النقرات، ما يؤدي بدوره إلى رفع معدل التفاعل الخاص باللاعب.