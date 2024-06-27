الامارات | فنانة شهيرة تشتكي على "الدراي كلين": "خرّبولي شنطة بربع مليون وقالولي اخبطي راسك في الحيطة"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت الفنانة المصرية، هاجر أحمد، بشكوى لجهاز حماية المستهلك في مصر، بسبب تلف حقيبة باهظة الثمن من ماركة ديور Dior العالمية في إحدى مغاسل "الدراي كلين".

وعبرت عن غضبها من تجربتها السيئة مع مغسلة، لها فروع كثيرة في القاهرة الجديدة.

وقالت إنه من حوالي شهرين ونصف، اتصلت بالمغسلة لتوضح لهم أن لديها حقيبة غالية الثمن إلا أنها متسخة.

كما تابعت قائلة: "بقعة كده بالألوان بسيطة بنتي عاملاها"، وسألتهم عن مدى استطاعتهم تنظيف الحقيبة فجاء ردهم: "طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية"، وأضافت ملحوظة: "للعلم أن سعر الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار" حوالي ربع مليون جنيه.

ولفتت هاجر أحمد إلى أنها تلقت تأكيدا من المغسلة بأنهم يستخدمون نفس المواد التي تستخدمها شركة كريستيان ديور نفسها في التنظيف.

وأكملت: "أكدت عليهم فوق الـ 50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعًا"، وفقا لما نشره موقع "القاهرة 24".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها بعد أسبوع تسلمت الحقيبة وكانت الصدمة، قائلة: "اللوغو بتاعها اللي كان معمول بماء الدهب ممسوح، والشنطة محروقة من جوة والإيد بتاعتها مكسورة، ومتقطعة من الجناب كلها دايبة وكل معالمها راحت".

وأضافت أنها قامت بالاتصال بهم مرة أخرى واتفقت على إرجاع الحقيبة مرة أخرى للمغسلة قائلة: "بعتله الشنطة اللي حاطينها في كيس بلاستيك، وبعتوهالي تاني ومعاها بوكيه ورد، طبعًا أنا رجعت الورد، وشوفت الشنطة، وكلمت الراجل قُلتله عملت إيه قالي رجعتهالك جديدة، قُلتله حضرتك واعي للي بتقوله الشنطة احترقت أنتم ضحكتوا عليّا، الشنطة مبقاش ليها معالم واللوغو بتاعها اتمسح".

ثم طلبوا منها أن تسامحهم، ولكنها عبرت عن غضبها الشديد، مؤكدة أن المغسلة لها تجارب سيئة، مشيرة إلى أنها تلقت ردا صادما من المغسلة : "اللي تعرفي تعمليه اعمليه واخبطي راسك في الحيطة".

إلا أنها أكدت أنها تقدمت بشكوى لحماية المستهلك على الفور.

وأوضحت الفنانة أنه في آخر مكالمة لحماية المستهلك قالولوا لها: "الفاتورة بتاعة الشنطة اللي هيا 250 جنيها هيدوهالك تقريبا 10 أضعاف وده قانون حماية المستهلك".

إلى ذلك، اختتمت هاجر أحمد: لما كلمت حماية المستهلك اتحكالي عن مشاكل هذه المغسلة وسمعتها السيئة، قائلة: "شهرين ونص منتظرة ياخدوا موقف محدش عمل حاجة، عشان كده قررت أكتب عنهم، تجربة سيئة وناس مش صادقة وكذابين وغير أمناء حقيقي اللي مستغني عن حاجته يبعتهالهم".