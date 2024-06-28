الامارات | ليبيا: 6 شهور حب تنتهي بخطف وفدية وابتزاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات الأمنية في ليبيا القبض على فتاة اختطفت حبيبها بغية ابتزازه والاستيلاء على أمواله بمساعدة آخرين.

وذكرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الفتاة كشفت أثناء التحقيقات عن ملابسات الجريمة.

وقالت الفتاة إنها تعرفت على المجني عليه قبل 6 أشهر، وجمعتها به علاقة عاطفية، وعندما طلب لقاءها استعانت بآخرين للإيقاع به وابتزازه.

واتفقت الفتاة على أن تلتقي حبيبها في منطقة "الكريمية" عبر سيارة استأجرتها، وبعد اللقاء اقتحم شركاؤها المكان.

وكان شركاء المتهمة يرتدون ثيابًا عسكرية ويحملون أسلحة نارية، مدعين أنهم يتبعون جهة أمنية، وتساءلوا عن سبب وجود الفتاة رفقة المجني عليه، ثم قاموا بتصويرها مع حبيبها واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا هواتفه ومبلغًا ماليًا كان بحوزته قيمته 5 آلاف دينار، وجردوه من ثيابه، كما ضربوا الفتاة لإزالة الشكوك حولها.

وفي اليوم التالي للجريمة، طلب المتهمون من المجني عليه فدية مقابل عدم نشر صوره عاريًا، وبالفعل أرسل شقيق المجني عليه 150 ألف دينار عن طريق حوالة.

وعند حضور التشكيل العصابي لاستلام المبلغ، فروا بعدما داخلهم الشك، وأبلغ ذوو المجني عليه الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الفتاة وشركاءها في الجريمة.