جراحات السِمنة تقلل خطر الوفاة بانقطاع النفس الانسدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أظهرت دراسة حديثة أجرتها "كليفلاند كلينك" أن جراحات علاج السمنة تُقدم فوائد صحية كبيرة لمرضى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، حيث تُقلل بشكل كبير من خطر الوفاة والأحداث القلبية الوعائية الضارة مقارنةً بالمرضى الذين لم يخضعوا للجراحة.

تفاصيل الدراسة:

شملت الدراسة 13.657 مريضًا راشدًا يعانون من السمنة وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم بدرجة معتدلة إلى شديدة.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: مجموعة خضعت لجراحات علاج السمنة ومجموعة لم تخضع لها.

تم متابعة المشاركين على مدار 10 سنوات لتقييم المخاطر القلبية الوعائية ومعدلات الوفيات.

النتائج الرئيسية

أظهرت الدراسة انخفاضًا بنسبة 42% في خطر الإصابة بالأحداث القلبية الوعائية الضارة لدى المرضى الذين خضعوا لجراحات علاج السمنة مقارنةً بالمجموعة غير الجراحية.

انخفض خطر الوفاة جميع الأسباب بنسبة 37% لدى مرضى جراحات علاج السمنة.

حقق مرضى جراحات علاج السمنة انخفاضًا ملحوظًا في الوزن بلغ 33.2 كيلوجرامًا على مدار 10 سنوات، مقارنةً بانخفاض قدره 6.64 كيلوجرامًا فقط في المجموعة غير الجراحية.

حافظ مرضى جراحات علاج السمنة على 25% على الأقل من فقدان الوزن بعد 10 سنوات من الجراحة.

تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تُقدم دليلًا علميًا قويًا على فوائد جراحات علاج السمنة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. تُشير نتائج الدراسة إلى أن جراحات علاج السمنة قد تُنقذ حياة العديد من المرضى الذين يعانون من هذه الحالة.

قال الدكتور علي أمينيان، مدير معهد السمنة والتمثيل الغذائي لدى كليفلاند كلينك والباحث الرئيسي في الدراسة: "تُظهر نتائجنا أن جراحات علاج السمنة تُقدم فوائد صحية هائلة لمرضى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، بما في ذلك انخفاض كبير في مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والوفاة."

أضاف الدكتور أمينيان: "تُعد جراحات علاج السمنة خيارًا علاجيًا فعالًا لبعض مرضى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، خاصةً أولئك الذين يعانون من سمنة مفرطة."

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