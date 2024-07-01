الامارات | الاكتئاب لا يستثني الصغار.. أعراض يجب أخذها بجدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين بأن الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية، ولكنه حالة مرضية خطيرة يجب علاجها.

وأشار الأطباء الألمان إلى بعض الأعراض، التي يمكن من خلالها التعرف إلى حالات الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

وتشمل الأعراض الجسدية للإصابة بالاكتئاب لدى الصغار: فقدان الشهية، واضطرابات النوم، وآلام البطن، وبعد حالات الصراخ والبكاء غالباً ما يصبحون سلبيين وغير مهتمين بدرجة كبيرة.

وبالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، تظهر أعراض الاكتئاب من خلال الخمول، وتقلب الحالة المزاجية، وسرعة الانفعال والعدوانية، أما في مرحلة المدرسة فعادةً ما تظهر أعراض الاكتئاب من خلال الحزن والشعور بالذنب، وغالباً ما ينسحبون من العلاقات الاجتماعية.

وفي مرحلة البلوغ والمراهقة، تظهر أعراض الاكتئاب من خلال اضطرابات النوم وفقدان الشهية ونقص الوزن، إضافة إلى تقلب الحالة المزاجية والخمول والانسحاب من العلاقات الاجتماعية. وأكد الأطباء الألمان على أنه يجب أخذ الأمور على محمل الجد عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم، والشعور بالإحباط، إذ يجب على الآباء استشارة الطبيب النفسي.