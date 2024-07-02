ما أهمية الكالسيوم والزنك أثناء الحمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أن النساء اللواتي تناولن كميات أكبر من الكالسيوم والزنك في الأشهر الثلاثة التي سبقت الحمل كن أقل عرضة للإصابة باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مقارنة بالنساء اللواتي تناولن كميات أقل من هذه العناصر الغذائية الأساسية.

عُرضت نتائج الدراسة، في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، دليلاً إضافياً على أهمية اتباع نظام غذائي صحي قبل الحمل لتعزيز صحة الأم والجنين، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

قال الدكتور ليبينغ لو، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة كولومبيا، "تؤكد نتائجنا على أهمية الكالسيوم والزنك في النظام الغذائي قبل الحمل لتقليل خطر الإصابة باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل".

دور الكالسيوم والزنك في صحة الحمل

يمكن الحصول على الكالسيوم والزنك من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، وتشمل مصادره منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء، بينما تشمل مصادر الزنك اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبقوليات.

وتسمم الحمل من المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للأم والجنين.

تشير الدراسة الجديدة إلى أن تعديل النظام الغذائي قبل الحمل لزيادة تناول الكالسيوم والزنك قد يكون استراتيجية فعالة للوقاية من تسمم الحمل.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع دراسات أخرى ربطت بين تناول كميات أكبر من الكالسيوم والزنك وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خارج الحمل.

تؤدي هذه العناصر الغذائية دورًا هامًا في العمليات الأيضية التي تحافظ على صحة الأوعية الدموية، والوقاية من اضطرابات ضغط الدم.

التوصيات الغذائية

توصي المعاهد الوطنية للصحة النساء في سن الإنجاب بتناول 1000 ملج من الكالسيوم و 8 ملجم من الزنك يوميا.

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