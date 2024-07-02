الامارات | من وسط موسكو.. كانييه ويست يثير الجدل مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور مغني الراب الأميركي المثير للجدل كانييه ويست، موسكو ضمن زيارة خاصة، كما ذكرت وسائل إعلام روسية، أول من أمس.

ويتجنّب أغلب الموسيقيين الغربيين زيارة روسيا منذ حربها مع أوكرانيا في فبراير 2022.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن المنتجة إيانا رودكوفسكايا قولها إنّ «كانييه ويست في موسكو! هذه أخبار مذهلة، إنه في وسط العاصمة».

ونشرت كسينيا سوبتشاك، إحدى الشخصيات الإعلامية والثقافية الروسية، مقطع فيديو قصيراً عبر تطبيق تليغرام يظهر مغني الراب الأميركي على سطح مركز التسوق الشهير «غوم»، وهو يراقب الساحة الحمراء. وأشارت إلى أنّ ويست موجود في موسكو «للاحتفال بعيد ميلاد صديقه غوشا روبشينسكي»، المصمم الروسي الشهير.

واحتشد نحو 100 معجب رغم الحرّ أمام فندق «فور سيزنز» في وسط موسكو، آملين رؤية مغني الراب.