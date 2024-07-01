الامارات | أحلام دبي.. عن قرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «محطة الأحلام» تستحق التأمل والتسجيل، لذا وقف هذان الزائران، كي يشاهدا عن قرب حكاية طموح الإمارة التي لا تتوقف عند حدود، وليطالعا خططها من أجل الغد المزدهر، وذلك خلال جولة الضيفين في برواز دبي، الذي يُعدُّ وجهة جاذبة للسياح، إذ يصحبهم إلى أزمنة متعددة، ويطوف بهم بين الأمس واليوم، ويقفز بهم وسط مؤثرات جميلة وشاشات تفاعلية إلى ملامح العقود المقبلة، ويأخذهم في رحلة حول ملامح الحياة في هذه المدينة بعد سنوات، حيث ستكون حافلة بمزيد من المعالم الأيقونية وناطحات السحاب والروائع والمفاجآت.