ثعبان يقتحم منزل نرمين الفقي.. 4 علامات تكشف وجوده- وهكذا تحمي بيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تستغيث من وجود ثعبان طويل في حديقة منزلها.

أظهر الفيديو الثعبان وهو يتسلق أحد الأثاث في الحديقة، بينما علت صرخات الفنانة خوفا ورعبا.

علقت "نرمين"على الفيديو قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت مسافرة قبل العيد ربنا نجاني من حادث سيارة والحمد لله يا رب عدت على خير، و النهارده تعبان في بيتي يارب سترك يارب".

وفي السطور التالية، نوضح بعض العلامات التي تشير إلى وجود ثعبان في منزلك، بالإضافة إلى نصائح لمنع دخول هذه الزواحف، وفقا لموقعي "wikihow"، و"bestlife".

أعراض تدل على وجود ثعبان في منزلك:

عندما تنمو الثعابين، تتخلص من جلدها القديم، لذا، تجد جلد الثعبان المتساقط في الأماكن التي يتردد عليها.

وتقوم الثعابين بفرك أجسامها على الأسطح الخشنة، مثل الأشجار والصخور، للمساعدة في عملية التخلص من جلدها.

آثار تحرك الثعابين

الثعابين تترك وراءها آثارا مميزة عند تحركها على الأرض أو الغبار، تشبه سلسلة من الخطوط العريضة المموجة.

فضلات الثعابين

تترك الثعابين فضلاتها على شكل براز داكن أو أبيض، تجد هذه الفضلات في الأماكن المظلمة أو الرطبة، مثل تحت الأثاث أو في الزوايا.

أصوات هسهسة

"الهسهسة" أو الصفير أحد أكثر الأصوات شيوعًا التي تصدرها الثعابين، وذلك لتخويف الحيوانات الأخرى، والدفاع عن نفسها.

نصائح لمنع دخول الثعابين إلى المنازل:

- إزالة أي مأوى محتمل للثعابين، مثل أكوام من الخشب أو الحطب حول المنزل، فهذه الأماكن توفر للثعابين أماكن للاختباء والتكاثر.

- سد جميع الفتحات والشقوق في المنزل، خاصة حول الأبواب والنوافذ.

- إصلاح أي ثقوب في الجدران والنوافذ والأبواب مهما كانت صغيرة، الثعابين يمكنها التسلل من خلالها.

- الحفاظ على حديقتك نظيفة وخالية من الفوضى، حيث تجذب الفوضى الحشرات والقوارض التي تعد مصدر غذاء للثعابين.

- تركيب سياج مضاد للثعابين أحد أفضل الطرق لمنع دخولها.

- تتغذى الثعابين على القوارض والحشرات، لذلك تأكد من إزالة أي مصادر غذاء لهذه الحيوانات من حول منزلك.

- ينصح باستدعاء مختص لمكافحة الآفات في حال العثور على ثعبان في المنزل.

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