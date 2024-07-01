أنهى حياة طالبة.. احذر تكييف السيارة قد يصبح قاتلا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - واقعة صادمة شهدتها المنوفية، تمثلت في وفاة فتاة بعد استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون، داخل إحدى السيارات.

الفتاة لجأت إلى السيارة هربا من الحر الشديد بعد انقطاع الكهرباء في منزلها، لكنها فارقت الحياة بسبب غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن تكييف السيارة.

وحذر استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور محمود محسن، من تكييف السيارة، مشيرا إلى أنه يطلق بعض الغازات مثل أول أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون.

وتابع استشاري الأمراض الصدرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، عبر شاشة MBC مصر، أن هذه الغازات تتسرب إلى السيارة أثناء توقفها عبر فتحات التكييف بنسبة كبيرة، محذرا من أن غلقها يؤدي إلى تعرض الشخص لنسب غازات بجرعات عالية، ما يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

وكشف الخبير: "خلال 45-60 دقيقة يبدأ الشخص داخل السيارة بأعراض الاختناق، وتبدأ بصداع وإعياء"، ناصحا المواطنين بعدم الجلوس داخل السيارات المغلقة مع تشغيل التكييف لفترات طويلة تتخطى الساعة.

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