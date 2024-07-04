بعد تصدرها محركات البحث- من هي أمل القماح التي فقدت الجنسية السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ازدادت عمليات البحث من قبل عدد كبير من الأشخاص عن من هي أمل عبد العزيز القماح التي فقدت الجنسية السعودية، مما جعلها تتصدر محركات البحث جوجل.

وكشف مكتب الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية عن صدور قرار وزاري بفقدان "أمل بنت عبدالعزير القماح" الجنسية السعودية، حيث نشرت الجريدة الرسمة ام القرى كافة التفاصيل.

أعلن مكتب الأحوال المدنية في جدة صدور قرار وزاري بفقدان أمل القماح للجنسية العربية السعودية وذلك جاء استنادا إلى المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية.

وبصدور القرار الوزاري رقم 77 وتاريخ 8/11/1445 القاضي بفقدان أمل بنت عبدالعزير بن محمود القماح هوية وطنية رقم (1092876612) للجنسية العربية السعودية.

استنادا للمادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالقرار الوزاري رقم 74 وتاريخ 9/3/1426.

وللاحاطة جري نشره.

ولم تعلن المملكة العربية السعودية عن سبب واضح حول سحب الجنسية منها.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع الخليج 365 أبرز المعلومات حول أمل القماح وفقا لما هو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

اسمها أمل بنت عبدالعزير بن محمود القماح.

- ناشطة عربية.

- مذيعة مشهورة.

- في العقد الثالث من عمرها.

- كانت تمتلك الجنسية السعودية.

- تتحدث اللغة العربية الأم.

- تركت العيش في السعودية منذ سنوات.

تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

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