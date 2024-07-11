الامارات | شقيقها ووالدتها أقنعاها بحاجتها للعلاج .. إدخال شيرين إلى "المصحة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الناقدة الفنية مها متبولي، عبر حسابها بموقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خضوع شيرين عبدالوهاب للعلاج في إحدى المصحات بعد أن اقنعها شقيقها محمد عبد الوهاب ووالدتها بذلك.

وكتبت مها متبولي قائلة: دخلت شيرين عبد الوهاب المصحة لتلقي العلاج ورضخت لطلب شقيقها ووالدتها، حيث ألحا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها.

وأضافت: علاج شيرين جاء وسط مخاوف من سعي حسام حبيب لإخراجها من المستشفى والزج بها مرة أخرى نحو مصير مجهول.

واستكملت: قرار العلاج جاء إثر تعرض شيرين لوعكة صحية قاسية نتيجة سلسلة من الإحباطات والخلافات مع حسام حبيب أسفرت عن مشاجرة وإصابات وبلاغ في القسم إلا أن الخسارة الفادحة هي انهيار شيرين نفسيا وإلغاءها لحفلاتها الخارجية وتوقف نشاطها الفني لأجل غير مسمى.

واختتمت متبولي: نتمنى أن تتجاوز شيرين أزمتها وتستعيد لياقتها وثقتها بنفسها وتعود لجمهورها وفنها.