الامارات | فنان مصري تلقى صفعة من "السيكيورتي" فمات على الفور (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الفنان المصري تامر ضيائي، عقب تلقيه صفعة من فرد أمن "سيكيورتي" تابع لإحدى شركات الحماية داخل أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان الفنان ضيائي بصحبة زوجته التي تعالج من مرض السرطان، لاستكمال جلسة علاجية كيماوي، ودخل في مشادة مع فرد أمن إداري، قبل أن يتعرض للضرب.

وسقط الفنان المصري مغشيا عليه، وتم الإعلان عن وفاته، ليتم إبلاغ السلطات الرسمية المصرية بالحادثة، التي فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، فيديو للحظة المشاجرة مع فرد الأمن، وهي لحظات ما قبل سقوط الفنان ووفاته.

ويظهر الفيديو مشادة بين الفنان وأحد موظفي أمن المستشفى، قبل ان يسقط مغشيا عليه ووفاته.

وتجري الجهات المختصة تحرياتها حول الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف جميع ملابساتها بالكامل خلال الساعات المقبلة، وفق الإعلام المصري.

وتعرض الفنان "ضيائي" إلى عدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها إلى المستشفى، من بينها إصابته بجلطة في القلب قبل نحو ثلاثة أشهر، ودخوله أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، لكنه عاد بعدها إلى منزله وبدأ في ممارسة حياته الطبيعية.