الامارات | «الصداقة الإماراتي - الصيني» يحتفي بـ 40 عاماً من العلاقات الثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مهرجان الصداقة الإماراتي - الصيني في مدينة تشينغداو الصينية إقبالاً كبيراً من الزوار منذ انطلاقه، حيث توافدت أعداد غفيرة للتعرّف إلى ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الغني.

وكان مهرجان الصداقة الإماراتي الصيني قد انطلق في محافظة تشينغداو احتفاء بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث يستمر على مدى ثلاثة أيام.

وحظيت السوق الإماراتية باهتمام كبير من قِبل الجمهور الصيني الذي أبدى إعجابه بالمعروضات التقليدية والحرفية التي تجسد أصالة وتنوع الثقافة الإماراتية.

وأكدت نجود الشامسي، وأماني الطنيجي، ممثلتا وزارة الثقافة الإماراتية، أهمية المهرجان في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين، مشيدتين بالتفاعل الإيجابي الملحوظ من قِبل الجمهور الصيني مع مختلف فعاليات المهرجان.

كما أعرب عدد من زوار مهرجان الصداقة الإماراتي - الصيني، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي، مشيدين بفرصة استكشاف ثقافة دولة الإمارات عن قرب.

وقال جانغ بو، أحد زوار المهرجان: «لم أكن على دراية كافية بالثقافة الإماراتية، لكن زيارتي اليوم أتاحت لي فرصة استكشاف التقاليد الإماراتية الأصيلة، من خلال الأطعمة التقليدية والأزياء، وقد أثار ذلك إعجابي بشكل كبير».

وأكدت وانغ شوي إحدى زائرات المهرجان أن هذه الفعاليات تعد منصة مثالية لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي، كما يسهم تبادل المعرفة بشكل كبير في توطيد العلاقات بين البلدين.