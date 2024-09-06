سلطات الصين تجلي أكثر من 400 ألف شخص في مقاطعة هاينان مع اقتراب إعصار "ياغي"

أجلت السلطات في مدينة هاينان الصينية الكبيرة (جنوب البلاد) أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، مع اقتراب إعصار ياغي، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وتستعد الصين لما قد تكون أقوى عاصفة تضرب الساحل الجنوبي للبلاد منذ عقد. ويتوقع أن يصل ياغي إلى اليابسة بعد ظهر الجمعة في هاينان التي تعدّ وجهة سياحية معروفة، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في المقاطعة.

وقتل ياغي 13 شخصا في الفيليبين في وقت سابق من هذا الأسبوع وتسبب في فيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة لوزون الرئيسية في البلاد.