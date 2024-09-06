أكد الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي في تصريح له أن "عمليتنا في كورسك حيدت مخاطر شن هجوم روسي جديد من المنطقة"، معتبرا ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى احتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي الأوكرانية". وشدد الرئيس الاوكراني على "اننا نريد إنهاء الحرب ونرغب بالسلام".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني: نريد إنهاء الحرب ونرغب بالسلام وبوتين يسعى إلى احتلال أكبر قدر ممكن من أراضينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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