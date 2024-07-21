الامارات | برقع عملاق.. إبداع يحتفي بزي المرأة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت الفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي مجسماً كبيراً يمثل برقعاً إماراتياً، يتم تزيينه يومياً بقطع ملونة من كرب النخيل المغطاة بخامة البرقع. ويأتي هذا المجسم ضمن ورشة تفاعلية للفنانة في جناحها الذي يضم بعضاً من أعمالها الفنية التي تتنوع خاماتها، مع حضور واضح لخامات النخيل مثل الكرب والجريد.

وأوضحت القبيسي التي تشارك في فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان ليوا للرطب، أنها أنجزت مجسماً تفاعلياً للبرقع، تعمل عليه مع جمهور المهرجان، حيث يمثّل فرصة لهم للاشتغال على خامة البرقع التراثي، وتركيبها على كرب النخل، ثم وضعها على المجسم، باستخدام زخرفة «عين النخيل» التي ابتكرتها، وهي تعتمد على تموجات كرب النخيل، وتشكل عنصراً رئيساً بين عناصر المجسم.

وأوضحت أن فكرة المجسم نبعت في إطار احتفاء هيئة أبوظبي للتراث خلال الدورة الـ20 من المهرجان بزي المرأة الإماراتية، وكان دورها بصفتها فنانة تشكيلية هو تقديم هذا المحتوى بأسلوب معاصر، حيث اشتغلت عليه بخامات عدة تنوعت بين الفولاذ والحديد وكرب النخيل، والمغناطيس، لإحياء فكرة البرقع التراثي، والربط بين النخلة بدلالتها التراثية المهمة، وحشمة المرأة الإماراتية وأناقتها.