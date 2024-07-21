الامارات | بالأطعمة المجمدة والكثير من الثلج.. هكذا تتغلب الحيوانات في فلوريدا على حرارة الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنمو نمور الملايو وسلاحف ألدابرا في الأراضي الحارة والرطبة، لكن هذا لا يعني أنها لا تستمتع بالأطعمة المجمدة في يوم صيفي حار في فلوريدا.

وكانت درجات الحرارة في جنوب فلوريدا وصلت هذا الشهر إلى أعلى من 90 درجة فهرنهايت (وأكثر من 30 درجة مئوية) مع وصول نسبة الرطوبة إلى 70 بالمائة، ليشعر الجميع بدرجات حرارة تتجاوز بانتظام 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية).

يستخدم فريق منظمة (بالم بيتش زوو آند كونزيرفيشن سوسيتي) مجموعة متنوعة من التقنيات للحفاظ على برودة حيواناتهم.

يقوم حراس حديقة الحيوان بإلقاء أكوام كبيرة من الجليد في حظيرة الدب الأسود حتى تنغمس الحيوانات فيها، ما يؤدي إلى تبريد حوض السباحة إلى 74 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية). تحصل ثعالب الماء (القضاعة) على كتل ثلج وأسماك مجمدة يتم رميها في الماء للعب والأكل.

تتغذى النمور على المزيد من الأطعمة المبتكرة: فهي تحصل على عظام البقر المجمدة محشورة في كتل من الجليد، بالإضافة إلى حليب الماعز المجمد. والقطط الكبيرة تحب السباحة أيضًا.

تتمتع السلاحف العملاقة، موطنها الأصلي جزر المحيط الهندي، بدش بارد من خرطوم، حيث يمكنها الشعور به من خلال أصدافها.

قال مايك تيريل، أمين تجارب الحيوانات في حديقة الحيوان: "على الرغم من أن جميع حيواناتنا تتأقلم مع طقس جنوب فلوريدا، إلا أنها تبحث عن طرق للتهدئة خلال الأيام الحارة، تمامًا كما نفعل نحن.. تم اختيار جميع حيواناتنا الموجودة هنا في حديقة الحيوان خصيصا لأنها معتادة على المناخ الدافئ.. ولذا فهم سعداء تمامًا في بيئة عالية الحرارة والرطوبة"

قال تيريل إن ضيوف حديقة الحيوان يحبون مشاهدة الحيوانات وهي في حالة استرخاء وهدوء والأطفال يضغطون وجوههم على الزجاج لإلقاء نظرة أفضل.