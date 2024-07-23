الامارات | 8 نصائح لمواجهة حرارة السيارة الداخلية صيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطوي ارتفاع درجات الحرارة في المقصورة الداخلية للسيارة خلال فصل الصيف على مخاطر جسيمة على قائد السيارة والركاب على حد سواء، لذا ينبغي اتخاذ بعض التدابير المهمة للتخلص من الحرارة في المقصورة الداخلية.

وأوضح نادي السيارات ADAC بألمانيا، أن درجة الحرارة في المقصورة الداخلية للسيارة تزيد في الغالب على درجات الحرارة في الخارج، لاسيما إذا كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة، إذ إنها قد تصل إلى 60 أو 70 درجة مئوية.

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