الامارات | «تقاطع 93».. جرعات طاقة إيجابية عبر أثير «دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدار ساعتين يرافق برنامج «تقاطع 93» مستمعي «إذاعة دبي» يومياً، ليقدم سلسلة من الفقرات الملهمة التي تبرز محتوى البرنامج وحيويته ورشاقته، وقدرته على استعراض كل ما يهم المرأة في مجالات الأسرة والأزياء والتجميل والصحة النفسية والعامة، إلى جانب أخبارها في كل قطاعات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، وغيرها الكثير.

ويمتاز البرنامج الذي يبث يومياً من الإثنين حتى الجمعة بما يحمله من طاقة إيجابية، وما يقدمه من جرعات معرفية للمرأة في مختلف القطاعات التي تهمها، إذ تتولى تقديمه المذيعات: فاطمة عبدالرحمن، ولونا غفرة، وسارة البلوشي، اللاتي يتميزن بقدرتهن على طرح موضوعات تواكب اهتمامات المرأة، وتركز على رفع مستوى الوعي لديها حول صحتها العامة، وتحفز لديها روح الابتكار والمبادرة، وتعكس المكانة التي وصلت إليها في المجتمع الإماراتي، من خلال استضافة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة.

وأكدت لونا غفرة أن «تقاطع 93» يمتاز بتنوعه وقدرته على طرح موضوعات مهمة قادرة على لفت انتباه المستمع.

وقالت: «نسعى عبر البرنامج إلى استعراض واقع المرأة في الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات وقدرات واسعة، وما حققته من إنجازات لافتة في مختلف القطاعات وانعكاسات ذلك على حياتها اليومية وعلاقتها مع أسرتها والمجتمع، ونسعى إلى مناقشة ذلك من خلال وجهة نظر المرأة نفسها، ما يجعل البرنامج مصدراً مهماً للمعرفة والطاقة الإيجابية».

رسائل رئيسة

من جانبها، أكدت فاطمة عبدالرحمن أن طبيعة البرنامج وما يشهده من نقاشات تتطلب بذل جهد كبير أثناء عملية إعداده، موضحة أنه «يتطرق إلى العديد من القضايا التي تخص المرأة ومتطلباتها، وهو ما يحتاج إلى عملية بحث شاملة لاختيار الأفكار الملائمة التي يمكن من خلالها إثراء البرنامج، وتقديم محتوى إعلامي قادر على إبراز مكانة المرأة المجتمعية واستعراض مشاركاتها وتوجهاتها في مختلف المجالات». ولفتت إلى أن أسلوب تقديم «تقاطع 93» يلعب دوراً مهماً في إيصال رسائله الرئيسة، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه يتطلب اختيار موضوعات غنية، وأن تقدم على الهواء مباشرة بأساليب شيقة ومتنوعة قادرة على جذب اهتمام المستمع.

«الأقرب إلى الجمهور»

بينما أشارت سارة البلوشي إلى أن طبيعة برنامج «تقاطع 93» تجسد توجهات «دبي للإعلام» الهادفة لأن تكون «الأقرب إلى الجمهور»، مضيفة: «يمتاز البرنامج بتفرد محتواه وقدرته على طرح نقاشات وموضوعات خاصة ومتنوعة في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تقديمه فقرات تغطي العديد من الجوانب التي تهم المرأة في كل أماكن تواجدها، إذ نستعرض من خلاله الكثير من الآراء حول ما نطرحه من أفكار أسهمت في إثراء البرنامج».

في العاشرة صباحاً

يبث «تقاطع 93» عبر أثير إذاعة دبي التابعة لـ«دبي للإعلام» من الإثنين حتى الجمعة في تمام الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.