الامارات | تجربة رائدي فضاء إماراتيين تلهم «أبطال المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف «متحف المستقبل» رائدي الفضاء الإماراتيين، محمد الملا ونورا المطروشي، ضمن فعاليات مخيم «أبطال المستقبل» الصيفي، في مبادرة نظمت بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد للفضاء»، الشريك الاستراتيجي للمتحف، لتعزيز اهتمام الأطفال باستكشاف قطاع الفضاء.

وأتيحت للأطفال، خلال الزيارة، فرصة سماع تجارب رائدي الفضاء في عالم الفضاء، إذ شاركا الأطفال قصصهم عن التدريبات والمهام المستقبلية، وأجابا عن أسئلتهم المختلفة، واستعرضا معلومات معمقة حول مهمات استكشاف الفضاء، وانتهت الزيارة بصورة جماعية في المتحف. وتستمر النسخة الثالثة لمخيم «أبطال المستقبل» الصيفي حتى الأول من أغسطس المقبل، ويقدم برنامجاً تعليمياً وترفيهياً جذاباً للأطفال.

وتخرج محمد الملا في برنامج ناسا التدريبي لرواد الفضاء لعام 2021، ويحمل درجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد إضافة إلى ماجستير تنفيذي في الإدارة العامة من مدرسة محمد بن راشد الحكومية. وقبل أن يصبح رائد فضاء، شغل الملا منصب رئيس قسم التدريب في مركز الجناح الجوي التابع لشرطة دبي، وتجسّد رحلته التفاني والمثابرة، ما يجعله نموذجاً يُحتذى للروّاد الطموحين.

بينما تُعدُّ نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية، وتحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات، وتلقت تدريباً في جامعة فاسا للعلوم التطبيقية في فنلندا، ويمهد إنجازها الطريق للأجيال المقبلة من النساء في قطاع الفضاء.