الامارات | «الثنائي المحبوب» ينشر الفرح في أرجاء دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل «عالم مدهش» نشر أجواء البهجة والفرح بين العائلات في دبي لأكثر من عقدين من الزمن، وفي دورة هذا العام من «مفاجآت صيف دبي»، سيكون الزوّار على موعد للقاء الشخصيتين المحبوبتين «مدهش» و«دانة» في مختلف أرجاء دبي طوال فصل الصيف.

وضمن «مفاجآت صيف دبي» التي تقدم آلاف الفعاليات والأنشطة التي يمكن القيام بها، ومشاهدة عروضها، وتجربتها واستكشاف المواقع التي تستضيفها، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لقاءات مع الثنائي «مدهش» و«دانة» في مراكز التسوق والوجهات الشهيرة المنتشرة في دبي، حتى الأول من سبتمبر المقبل. كما يمكن لقاء الشخصيتين في «عالم مدهش»، أكبر وجهة ترفيهية تعليمية داخلية في المنطقة، والمقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يحتفل «مدهش» هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاقه.

وكانت أول مشاركة لشخصية مدهش في مفاجآت صيف دبي عام 1999، إذ استطاع أن يترك، منذ ذلك الوقت، مشاعر البهجة والسرور في قلوب زواره.

وفي دورة هذا العام، التي تشهد الاحتفال بالذكرى الـ25 لانطلاق «مدهش»، ستكون العائلات على موعد للالتقاء به، وقضاء أجمل الأوقات في أرجاء دبي. ويمكن للأطفال لقاء «مدهش» و«دانة» بعد غدٍ في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة، وباليوم التالي في «سيركل مول».

أما في أغسطس المقبل، فسيلتقي «مدهش» و«دانة» مع زوار سوق التنين، وذا فيو في النخلة، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، والنخيل مول، والبرشاء مول، كما سيحيي «مدهش» و«دانة» الزوار القادمين من المبنى رقم واحد من مطار دبي الدولي كل عطلة نهاية أسبوع حتى الأول من سبتمبر المقبل.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بأسعد اللحظات في «عالم مدهش»، أكبر منطقة ترفيهية تعليمية داخلية في المنطقة، ولقاء «مدهش» حتى 18 أغسطس المقبل، إذ يستقبل زواره في القاعات من 3 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي، ليقدم لهم تجارب جديدة. وتضم الدورة الأكبر، مجموعة كبيرة ومتنوعة من التجارب خلال موسم الصيف، إذ يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بالعروض والأنشطة الترفيهية، واستكشاف الوجهات الجديدة، والمشاركة في الألعاب ومشاهدة العروض الحيّة، والتجارب المثيرة، وورش العمل التثقيفية، وغيرها الكثير.

وتتضمن دورة هذا العام تجارب جديدة خاصة، تشمل أكثر من 170 وجهة جذب مميزة لاستكشافها، من ضمنها حديقة الألعاب المطاطية الجديدة التي تضم تسع تجارب، ومخيم «عالم مدهش» الصيفي الذي ينطلق لأول مرة، ويضم برنامجين للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين أربعة وثمانية أعوام، والأطفال بين ثمانية و14 عاماً.

. بعد غدٍ يحل الثنائي في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة، وباليوم التالي في «سيركل مول».