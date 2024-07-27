توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: طاير من الفرح تحت تاثير المثلث الفلكي الناري يدفع بمصالحك الى الاعلى ما يجعلك زعيم الابراج دون منازع افراح مناسبات ارتباط عمل اسبوع مهم جدا اسبوع نشيط فعال ومنتج لبحث مسائل مهنية شخصية ومالية فتشعر بفائض من الحيوية بسبب التأثيرات النارية مع وجود القمر في برجك الذي يشكل مثلث فلكي مع الشمس من الاسد يوم السبت فتكون انطلاقة مميزة فتحصل على نتائج واخبار ايجابية تخدم مصالحك

عاطفياً: انه اسبوع السعادة والرضى مدعوما من كوكب الزهرة التي تتنقل في الدرجات الاخيرة من الاسد الصديق فتتلقى أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم. للعازب حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ووضع حد لمغامراتك ولاحلامك المجنونة