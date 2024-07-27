توقعات مولود برج " الحوت" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: اسبوع ممتاز يعطيك حقك ويجعلك ناجحا نيالك الف مبروك الحظ عندك داعمك قولا واحد انت لا تزال زعيم الابراج في المال في العمل الزهرة عطارد والشمس في موقع مهم جدا يقدم لك النجاح والتحرر في العمل وفي حياتك الاجتماعية ويقدم لك مصالحات تسويات تاثيرات ولا اجمل نيالك حظوظ على مد عينك والنظر تحمل لك الكثير من الايجابيات والتقدم الف مبروك من كل قلبي يا صديقي العزيز

عاطفياً: تعيش اجواء عائلية وعاطفية مميزة ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاصدقاء او علامات اكاديمية ناجحة تخص احد الاولاد للعازب يتحدث كوكب الزهرة من برج الاسد عن تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها من اجل اعادة الامور الى مجراها الطبيعي