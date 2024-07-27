هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة والشاي على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تناول القهوة على معدة فارغة قد يكون له بعض التأثيرات السلبية على صحة الجهاز الهضمي، خاصةً على جدار المعدة، ولكن هل هذه المخاوف مبالغ فيها؟ وهل بالفعل يجب التخوف من تناول القهوة بهذه الطريقة؟

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يُنصح بعدم تناول القهوة والشاي على معدة فارغة لعدة أسباب

زيادة امتصاص الكافيين

عندما تكون المعدة فارغة، يتم امتصاص الكافيين من القهوة والشاي بشكل أسرع وأكثر كثافة، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق والأرق وصعوبة التركيز وسرعة ضربات القلب.

كما قد يسبب زيادة امتصاص الكافيين حرقة المعدة وعسر الهضم والغثيان.

تهيج المعدة

وأضاف لمصراوي، تحتوي القهوة والشاي على أحماض ومواد أخرى قد تهيج بطانة المعدة، خاصةً إذا كانت حساسة.

قد يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة والقرحة و عسر الهضم والانتفاخ.

خفض مستوى السكر في الدم

قد تؤدي القهوة والشاي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو نقص السكر في الدم.

قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب والدوخة والرعاش.

التأثير على امتصاص العناصر الغذائية:

قد تتفاعل المواد الموجودة في القهوة والشاي مع بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد والكالسيوم، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاصها.

نصائح طبية مهمة

تناول وجبة خفيفة أو فطورًا صحيًا قبل شرب القهوة أو الشاي.

اختر مشروبات خالية من الكافيين أو تحتوي على كمية قليلة من الكافيين.

استمع إلى جسدك وتجنب شرب القهوة والشاي إذا كنت تعاني من أي أعراض سلبية.

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