الامارات | سنجاب أبيض نادر يأكل الخبز ويتجول في الشوارع

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شكرا لقرائتكم خبر عن سنجاب أبيض نادر يأكل الخبز ويتجول في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صُدم سكان يستراد مايناش في كيرفيلي، جنوب ويلز، بعد رصد سنجاب أبيض نادر يتجول في الشوارع.
ونجحت سيدة من سكان المنطقة في التقاط صور السنجاب وهو يقضم كسرات الخبز في شارع مزدحم بوسط المدينة، وفق «دايلي ميل».
وكان سكان المنطقة يتحدثون لأسابيع عن مشاهدته هنا وهناك، حتى تمكنت الساكنة، ماريا سميث من التقاط صوره حين رصدته خارج مكتبة المدينة.
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