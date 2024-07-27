قصة حب تنتهي بالزواج في قسم الشرطة- لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادث غريب، استعان زوجان من الهند بقسم الشرطة لإتمام زواجهما، وذلك لأن أسرة العروس لن توافق على زواجها من صديقها.

لذا، ذهبت الفتاة إلى قسم الشرطة وأخبرتهم بالقصة كاملة، وبعد ذلك، اتصلت الشرطة بأسرتها وأبلغتهم بما حدث، ووافقت الأسرة على الزواج، وتزوجوا في قسم الشرطة، وفق ما ذكر موقع "نيوز 18".

وكانت الفتاة على علاقة بهذا الشاب منذ 5 سنوات، وأرادت الزواج منه، لكن عائلتها لم تكن مقتنعة.

وقبل الزواج، اتصل ضباط الشرطة بأسرتها وسألوهم عن سبب عدم الزواج، فقالوا إن الشاب فقير ويكسب أموالا قليلة.

وفي حضور الأسرة والشرطة، تبادل الشاب والفتاة أكاليل الزهور مع بعضهما البعض، ثم تم إعداد وثائق الزواج في المحكمة.

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