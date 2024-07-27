بعد حفل الزفاف الأسطورة.. نجل أغلى رجل في آسيا يخصص سيارة لكلبه- لن تتخيل سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا "أنانت أمباني وراديكا ميرشانت" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أشهر.

وحصل حفل الزفاف العديد من المشاهير ورجال الأعمال البارزين، ولكن ما لفت انتباه الجميع السيارات الفاخرة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

حيث وصل "أنانت أمباني" وعائلته والكلب الخاص بهم "هابي" في سيارة رولز رويس ومايباخ S680 المزخرفة.

ووفقا لمنشور نشرته شركة "أوتوموبيلي أردينت إنديا" فإن "هابي" الحيوان الأليف المحبوب لدى العائلة، ودائما ما يظهر داخل سيارة مرسيدس بنز جي 400 دي، التي تبلغ قيمتها ما بين 300- 360 ألف دولار.

ويتضمن أسطول سيارات "أمباني" جي 63 إيه إم جي للأمن، وجي 400 مخصصة لهابي.

وفي السابق، كان يظهر "هابي" داخل سيارتي تويوتا فورتشنر وتويوتا فيلفاير.

وظهر أيضا هذا الحيوان الأليف في احتفالات الزفاف، ويعتاد التنزه في الحديقة أو خلال السفر إلى المطار في سيارة G-Wagen، أو رحلة على متن طائرة خاصة إلى مدينة نيويورك.

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