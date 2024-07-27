كيف يؤثر شرب الشاي على الكبد؟ مفاجأة لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف موقع "هيلث لاين" الطبي أن الشاي قد يقلل من مستويات إنزيمات الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

فوائد أخرى لـ الشاي:

-خفض ضغط الدم.

-تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

-تقوية المناعة.

-الترطيب.

-تحسين جودة النوم.

-انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

أضرار الإفراط في تناول الشاي:

-تغيير لون الأسنان.

-صعوبة في النوم.

-صعوبة امتصاص الحديد.

-القلق.

-الأرق.

-العصبية.

-الصداع.

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