وسط دهشة وتصفيق.. 20 صورة للاعب يتقدم بعرض زواج لحبيبته في أولمبياد "باريس 2024" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في لمسة رومانسية غير متوقعة قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح الألعاب الأولمبية عام 2024 بباريس، فاجأ لاعب كرة يد أرجنتيني حبيبته لاعبة الهوكي بطلب الزواج، وسط دهشة وفرحة زملائهما.

وفقا لموقع "india"، طلب لاعب كرة اليد الأرجنتيني "بابلو سيمونيت" يد حبيبته لاعبة الهوكي "بيلار كامبوي"، خلال تجمع لمنتخبي البلدين في أولمبياد باريس.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر "سيمونيت" وهو يتقدم لطلب الزواج من حبببته، أمام الجهازين الفنيين لمنتخبي بلاده لكرة اليد والهوكي، ليحظى بموافقتها وسط تصفيق الجميع.

ولمحة لم يتوقعها أحد، حول لاعب كرة اليد الأرجنتيني لحظة التقاط صورة جماعية مع فريقيه إلى ذكرى لا تُنسى، وبينما كان الجميع يستعدون للتصوير، فاجأ سيمونيت حبيبته بطلب الزواج، راكعا على ركبة واحدة أمامها وسط دهشة الجميع.

وبدت "بيلار" مصدومة في البداية قبل أن تذرف دموع الفرح وتقبل عرضه.

وقال "سيمونيت" في منشورا له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام": "إمرأة حياتي منحتني الموافقة في مكان مثل الحلم، شكرا لكم أيها الأصدقاء لجعل هذا الأمر مميزا والقدرة على الاحتفاظ به كذكري لأنفسنا إلى الأبد".

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