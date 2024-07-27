لن تتخيل تأثير تناول التونة المعلبة على دماغك وكبدك والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التونة المعلبة من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لأنها من الوجبات الخفيفة السهلة التي لا تحتاج إلى تحضير أو جهد، ولكن كيف يؤثر استهلاكها على صحة الدماغ والكبد ومستويات الكوليسترول؟

تأثير التونة المعلبة على القلب

تحتوي التونة على نسبة كبيرة من الصوديوم، الذي الإفراط في تناول باستمرار إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "eatthis".

تأثير التونة على مستويات الكوليسترول

الزيوت المستخدمة في تعليب التونة غنية بالدهون المشبعة التي تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تأثير التونة على صحة الدماغ

التونة من الأطعمة الغنية بمستويات كبيرة من الزئبق، وهو مادة سامة يمكن أن تتراكم في الجسم وتؤثر على الجهاز العصبي، ما يُزيد خطر مشكلات الذاكرة والتركيز، وتشوش الرؤية.

تأثير التونة على صحة الكلى

التعرض المستمر لمستويات عالية من الزئبق الموجود في التونة قد يؤدي إلى تلف في الكلى، ما يضعف قدرتها على تصفية الدم والتخلص من السموم.

نصائح مهمة عند شراء واستهلاك التونة:

عند شراء التونة، يجب الانتباه إلى نوعها لتجنب الأنواع الغنية بالزئبق والتي تضر بالصحة، خاصة لصحة الحوامل والأطفال.

قبل شراء أي نوع من التونة، اقرأ الملصق الغذائي بعناية للتأكد من نوع التونة ومحتواها من الصوديوم.

الحرص على استهلاكها باعتدال دون إفراط.