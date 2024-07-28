ما تأثير تناول الطماطم المشوية على الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ألكسندر سيسويف أخصائي الأورام أنه من الأسباب الرئيسية لانتشار سرطان البروستاتا بين الرجال هو النظام الغذائي الغني باللحوم ومنتجات الألبان، واتضح أن المرض ينتشر أكثر في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، مقارنة بانتشاره في آسيا.

كما أن خطر الإصابة بهذا السرطان يزداد مع التقدم بالعمر، حيث يلاحظ انتشاره بين الرجال الذين أعمارهم 60-70 عاما وأكثر، ويربط أطباء الأورام هذه الحالة بالتغيرات الحاصلة في أنسجة البروستاتا التي تحدث مع تقدم العمر.

أما بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما في تشخيص حالة واحدة بين 10 آلاف شخص، وفقا لصحيفة "Gazeta.Ru".

وقد يؤدي العامل الوراثي دورا كبيرا في تطور سرطان البروستاتا، كما أن التهاب البروستاتا المزمن يتطور إلى السرطان.

والتهاب البروستاتا المزمن يرتبط بالنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الحيوانية، على سبيل المثال: تحتوي منتجات الألبان والزبدة واللحوم الحمراء على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 المشبعة، حيث يؤثر تناولها بانتظام سلبا في غدة البروستاتا ووظيفتها.

وبالإضافة إلى ذلك يزداد خطر الإصابة بالسرطان بزيادة اختلال توازن أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة والدهون المتحولة الضارة.

وقد أثبت علميا أن تناول الخضروات ومنتجات فول الصويا والأسماك يؤثر إيجابيا في صحة البروستاتا.

واتضح أن تناول الرجال 3-4 مرات أطباق الطماطم يساعد على الحفاظ على صحة البروستاتا. فما هو السر؟ تبين أن السر يكمن في احتواء الطماطم على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة، والمثير في الأمر أن نسبته تزداد كثيرا عند معالجة الطماطم حراريا، أي أن فوائد الطماطم المشوية والمطبوخة تتضاعف عدة مرات.

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