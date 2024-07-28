بعد استبعاد يمني عياد من أولمبياد باريس.. هل يمكن اكتساب 700 جرام في 12 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

استبعدت الملاكمة المصرية يمنى عياد من خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" بسبب زيادة وزنها 700 جرام.

والمثير للدهشة أن يمنى يوم الجمعة الماضية خضعت للميزان من قبل الجهاز الفني وكانت تزن 54 كيلو جرام، ولكن يوم السبت بعد 12 ساعة أصبح وزنها 54 كيلو و700 جرام، لذا تم استبعادها رسميا من الأولمبياد، وسوف يتم التحقيق معها لمعرفة السبب.

وكشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365" سبب زيادة وزن الملاكمة يمنى عياد.

وأوضحت أخصائية التغذية أن سبب زيادة وزنها قد يرجع إلى اقتراب موعد الدورة الشهرية، أو كثرة التمرين، ما أدى إلى زيادة الكتلة العضلية ومن ثم زيادة الوزن.

وتابعت شيماء أنه يجب قبل موعد الدورة الشهرية تقليل كمية الأكل، لتجنب زيادة الوزن.

واستبعدت عضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية أن يكون سبب زيادة وزنها تناول المزيد من الطعام، لأنها في هذه الحالة لابد أن تكون قد تناولت الكثير من الحلويات والأكلات الدسمة، وهذا أمر مستحيل حدوثه في يوم واحد فقط.

وأضافت شيماء أن بعض أنواع الفيتامينات قد تسهم في زيادة الوزن إذا تم تناولها باستمرار وعلى المدى البعيد.

نصحت أخصائية التغذية الملاكمين بضرورة الالتزام بنظام غذائي مخصص، للحفاظ على الكتلة العضلية.

واختتمت شيماء أنه لابد من إجراء اختبارات "InBody" لتحديد سبب الزيادة عضل أم دهون أو ماء.

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