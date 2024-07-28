لماذا نصرخ عندما نشعر بالخوف.. إليك السر وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تمتليء بيوت الرعب بالملاهي والألعاب المخيفة بالصراخ العالي، وترتبط المواقف المرعبة بمتلازمة الصراخ فما السبب في ذلك.

فلماذا أصرخ خوفا؟ إحدى النظريات تُرجع ذلك لأننا بشر ولا نملك قدرات خارقة تخلصنا من المواقف الصعبة والمخيفة. فإن الصراخ هو ضوضاء فريدة من نوعها. تشير الأبحاث إلى أنه عندما نصرخ من الخوف ، فإن الضوضاء تخدمنا في زيادة تركيزنا في مواجهة التهديد وكذلك تحذير الآخرين، وذلك وفقاً لموقع theswaddle.

وننعامل أدمغتنا مع الصراخ بطريقة فريدة، حيث يتم إرسال معظم الضوضاء التي نسمعها من أذننا إلى منطقة من الدماغ مخصصة لتحليل الصوت وتقسيمه إلى الأجزاء المكونة له، مثل الجنس والعمر والنغمة؛ عالي أو واطي.

تأثير الصرخة مختلف ، بحسب ديفيد بوبل ، أستاذ علم النفس والعلوم العصبية في جامعة نيويورك. Poepple هو المؤلف الرئيسي لدراسة عام 2015 التي نظرت في ما يحدث في الجسم عندما يصرخ الناس خوفًا. ينتقل الصراخ مباشرة من الأذن إلى اللوزة، وهي جزء من الدماغ يعالج الخوف ويبدأ استجابة الجسد للقتال أو الهروب. الصوت يهز أدمغتنا في زيادة اليقظة والتحليل.

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