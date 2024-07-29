الامارات | قاد سيارة ودهس طبيبين .. طفل مصري أمام المحكمة الجنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة طفل تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 2822 لسنة 2024.

وتلقت النيابة العامة إخطاراً بتاريخ 13 يوليو الجاري، بوقوع حادث تصادم بسبب قيادة المتهم الطفل لمركبة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، نتج عنها وفاة طبيب وإصابة آخر أثناء عبورهما للطريق العام، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، بسؤال شهود عيان الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة فأيدت صحتها، واستجوبت المتهم فاعترف بارتكابه للحادث.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الطفل المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ. وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طبيب وزميله مصابًا وحالته خطيرة، إثر تعرضهما لحادث سير، بعد أن صدمتهما سيارة طائشة تسير بسرعة جنونية.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة الطبيب إلى المشرحة، ونقل الطبيب الآخر المصاب إلى أقرب مستشفى.

وتبين من فحص البلاغ أن الطبيبين يعملان في مستشفى الشفا، وأثناء عبورهما الطريق صدمتهما سيارة يقودها طفل.