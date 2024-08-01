هذا شهر ممتاز ايجابي قد تتوصل إلى أهدافك وتتخذ القرارات المناسبة

القاهرة- الخليج 365
مهنياً: شهر ممتاز ايجابي يحمل إليك أخباراً طيبة وتطال الايجابيات مختلف الصعد في حياتك سواء أكنت عاملاً او عاطلاً نن العمل او طفلاً او رب عائلة. تلمس تسارعاً في وتيرة الحياة فتنشط حركتك وتنمو خبراتك وتزدهر أعمالك. قد تتوصل إلى أهدافك وتتخذ القرارات المناسبة. تبدو نشيطاً، جريئاً وتستبق الأمور، فتتقدم على الآخرين وتسجل نقاطاً لمصلحتك.
عاطفياً: تشعر أن المشاكل العائلية أو الزوجية تضمحل تدريجياً لكي تترك مكانها لحلول وتفاهم، تزيح عن كاهلك ثقلاً كبيراً. تميل في هذا الوقت إلى الانعزال والرغبة في عدم التقاء الناس، وهو أمر استثنائي بالنسبة إليك.
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