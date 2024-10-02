إياد نصار يُشارك كريم عبد العزيز في بطولة فيلم المشروع

بدأ المخرج بيتر ميمي تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "المشروع" – اسم مؤقت – من المقرر تغييره خلال الأيام المقبلة وذلك بعد تأجيل أسبوعين، حيث كان مقرراً أن ينطلق الفيلم منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلا أن مخرج العمل بيتر ميمي قرر تأجيله هذه الفترة لحين الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

إياد نصار مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري

علمنا أن الفنان إياد نصار تعاقد على المشاركة في بطولة الفيلم إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، وقام بتصوير مشاهده الأولى، حيث جاءت الاستعانة به بعد اعتذار الفنان مصطفى شعبان عن المشاركة في العمل بسبب انشغاله بالتحضير لمسلسله الجديد "حكيم باشا" الذي يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه في موسم دراما رمضان 2025.

إياد نصار شارك في العديد من الأعمال تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، حيث قدم معه في الدراما مسلسل "الاختيار" بأجزائه الثلاثة، حيث ظهر كضيف شرف في الأجزاء الأول والثالث، وشارك بدور رئيسي في الجزء الثاني، كما ظهر إياد أيضاً كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "كلبش 3"، وفي السينما تعاون إياد نصار مع بيتر ميمي في فيلمي "موسى" بمشاركة كريم محمود عبد العزيز، و"كازابلانكا" بمشاركة أمير كرارة وغادة عادل.

"ظلم المصطبة" مسلسل إياد نصار في رمضان 2025

في سياق آخر يعمل إياد نصار على التحضير لمسلسله الجديد "ظلم المصطبة" الذي يخوض به موسم دراما رمضان 2025، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح، ويتقاسم بطولته مع إياد نصار كل من فتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور، ويجري القائمون على العمل إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير الشهر المقبل.

مشاركة مميزة بمسلسل"مفترق طرق"

قدم إياد نصار مؤخراً مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، والذي عُرض على إحدى المنصات الرقمية، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي The Good Wife، وشارك في بطولته إلى جانب: هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، وتأليف شريف بدرالدين، وإخراج محمد يحيى مورو، كما ظهر كضيف شرف في حلقة من حلقات مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور.

فيما نافس إياد نصار في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "صلة رحم" من 15 حلقة، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وشارك في بطولته يسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.

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