هذا الشهر مفترق طريق في حياتك اعرف كيف تنظم اولوياتك

مهنياً: يمكن اعتبار هذا الشهر مفترق طريق في حياتك، وفترة إعلان عن تغيير يجري على مستوى أعمالك ومشاريعك وخططك المستقبلية. شهر أيلول يناسبك تماماً فبعد معاكسات وصعوبات تجارب الشهر الفائت المرة، تدخل مرحلة التعويض وتخوض مجال التنظيم وتنتصر حتى على ما كان يقيد حريتك.

عاطفيًاً: اعرف كيف تنظم وقتك واولوياتك، ولا تسمح لاي سوء تفاهم أن يحصل لأن الاسبوع الاخير من الشهر لا يبشر بأجواء منسجمة. اذا، انه شهر حافل بالحركة التي تحصر انتباهك، لكنه ليس شهرًا سلبيًا. تنشغل بواجبات يومية او مهنية، وتبتعد بعض الشيء.