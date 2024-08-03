هل الفطر آمن أثناء الحمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الفطر من الأطعمة اللذيذة والمغذية، ولكن هل هو آمن خلال فترة الحمل؟ تتردد الكثير من الأسئلة حول فوائد وأضرار تناول الفطر أثناء الحمل.

ووفق "ليفينغ سترونغ"، بين الخبراء أهمية فيتامينات "ب" خلال فترة الحمل، لا سيما الأشهر الأولى، والفطر يعتبر من المصادر الجيدة لمجموعة من فيتامينات "ب".

كما تساعد هذه الفيتامينات من صحة الجلد والأعصاب والجهاز الهضمي للطفل، كما تساعد الحامل على استخدام الطاقة من الطعام الذي يتم تناوله.

كما يحتوي كوب واحد من فطر بورتابيلا النيء على 8% من الكمية الموصى بها من الريبوفلافين (ب2) للحامل، و21% من النياسين (ب3).

وعلى الرغم من ذلك لا تتوقف فوائد الفطر عند فيتامينات ب، فهو مصدر رائع لفيتامين "د"، اللازم ليتمكن الجسم من امتصاص الكالسيوم، بل إن الفطر هو المصدر النباتي الوحيد لفيتامين "د".

كما يعتبر الفطر مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد وتعزز المناعة.