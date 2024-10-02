الامارات | عامه بـ «3 أيام».. اكتشاف كوكب جديد قريب من الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء فلك كوكباً خارج المجموعة الشمسية حول نجم بارنارد، يبعد عن الأرض ست سنوات ضوئية فحسب، وهو أحد أقرب الكواكب إلى شمسها، تدوم فيه السنة ثلاثة أيام أرضية، وتبلغ درجة الحرارة على سطحه 125 درجة مئوية.

وتمكن العلماء من تحقيق هذا الاكتشاف نتيجة خمس سنوات من المراقبة بواسطة التلسكوب الكبير في صحراء أتاكاما (تشيلي). وكان فريق علماء الفلك التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي يسعى إلى رصد إشارات لما يمكن أن تكون كواكب خارجية تقع في «المنطقة القابلة للحياة» على النجم بارنارد، أي المنطقة التي يمكن أن تحتوي على مياه سائلة على سطح الكوكب، وهو شرط ضروري لنشوء الحياة. إلا أن هذه المواصفات لا تنطبق على «بارنارد بي»، وهي التسمية التي أعطيت للكوكب الخارجي الجديد الذي تكتمل السنة فيه بدورانه حول نجمه في 3.15 أيام.