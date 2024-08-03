الامارات | أيهما الأفضل لفقدان الوزن.. الكارديو أم رفع الأثقال؟؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد الأشخاص الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن الزائد، أن تمارين الكارديو (أي نشاط يزيد من معدل ضربات القلب، مثل الجري أو السباحة أو المشي السريع) توفر أفضل طريقة لتحقيق ذلك.

ولكن خبراء في اللياقة البدنية يوضحون أنها ليست "الحل الأنسب والوحيد لفقدان الوزن". وفي الواقع، يُعتقد أن تمارين المقاومة ورفع الأثقال واستخدام الأوزان أكثر فائدة لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليص محيط خصرهم.

وبهذا الصدد، قال خبير اللياقة البدنية والمدرب عبر الإنترنت، ريفر هاردي، إن إحدى أكبر الأساطير في مجال اللياقة البدنية تتمحور حول فكرة "أن تمارين الكارديو أفضل من تمارين الأثقال".

وفي الواقع، فإن رفع الأثقال يعزز حرق الجسم للدهون لفترة أطول، وفقا لهاردي.

وأضاف: "تتمتع تمارين الكارديو بمكانتها في روتين التمرين الرياضي، وتعتبر أداة إضافية رائعة لحرق بعض السعرات الحرارية، ولكن الجزء الأكثر أهمية في أي روتين رياضي، هو رفع الأثقال".

وأوضح هاردي أن تدريبات رفع الأثقال يجب أن تكون "الأساس" لأي برنامج رياضي، ونصح بممارسة 3 تمارين لرفع الأثقال لمدة 45 دقيقة، تليها 15 دقيقة من تمارين الكارديو.

ووفقا لموقع Healthline، فإن تدريبات المقاومة والأوزان "أكثر فعالية من تمارين الكارديو في بناء العضلات الهزيلة، كما تحرق كتلة العضلات المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة مقارنة بالأنسجة الأخرى، بما في ذلك الدهون".

كما أوضح المدرب الشخصي، سليمان كينادي، أن الإنسان "يستمر في حرق السعرات الحرارية بعد التمرين باستخدام الأثقال"، بينما كما هو الحال مع أي تمرين كارديو، فإن حرق السعرات الحرارية ينتهي بمجرد انتهاء التمرين.

وأضاف: "هذا لأن العضلات تتطلب الطاقة للحفاظ على نفسها. لذا فكلما زادت قوة عضلاتك، زاد عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الراحة. أعتقد أنه من خلال دمج رفع الأثقال وتمارين الكارديو معا، سترى أفضل النتائج".