انتبه لهذه العلامات- تدل على وجود مشكلة في البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - يجب عدم تجاهل أي تغيرات تلاحظها على جسدك، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في بعض الأعضاء الحيوية، مثل البنكرياس.

نستعرض في التقرير التالي، أعراض مشاكل البنكرياس، وفقًا لموقع "Mayo Clinic" وجمعية السرطان الأمريكية.

أعراض مشاكل البنكرياس

1- ألم البطن

إذا كنت تشعر بألم في المعدة عند ملامستها، تحديدًا أعلى البطن، ويمتد تأثيره إلى منطقة الظهر، فهذا دليل على الإصابة بالتهاب أو سرطان البنكرياس.

2- الغثيان والقيء

يواجه مريض البنكرياس صعوبة كبيرة في تناول الطعام، ويرجع السبب إلى الغثيان، الذي قد يتطور إلى القيء، ما يدفعه إلى تخطي بعض الوجبات أو النفور تمامًا من الأكل.

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3- فقدان الوزن

تؤدي أمراض البنكرياس، سواء الالتهاب أو السرطان، إلى فقدان الوزن بشكل حاد، نتيجة لضعف الشهية الذي يعاني منه المصابون بها، أو تعمُّد المريض عدم تناول الطعام، لتجنب الغثيان والقيء.

4- اليرقان

لا يكشف اليرقان، أي تغير لون البشرة وبياض العين إلى الأصفر، عن أمراض الكبد فقط، بل يشير في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة في البنكرياس.

5- الإسهال

عندما يمرض البنكرياس، تزداد حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى المعاناة من الإسهال، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من البراز، الذي يكون قوامه دهنيًا ويميل إلى اللون الفاتح.

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6- الحمى

تشهد درجة حرارة الجسم ارتفاعًا كبيرًا عند الإصابة بالتهاب البنكرياس، لذلك من الضروري الذهاب للطبيب الجهاز الهضمي عند التعرض للحمى.

7- النبض السريع

لا ينذر النبض السريع بوجود مشكلة في القلب فقط، بل يدل أحيانًا على وجود التهاب في البنكرياس.

8- ارتفاع سكر الدم

يرتفع سكر الدم عند الإصابة بسرطان البنكرياس، لأن الورم يؤدي إلى تدمير خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج هرمون الإنسولين، مما يسبب الشعور بالعطش والجوع وكثرة التبول.

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9- تورم الساقين

يسبب سرطان البنكرياس جلطات دموية، غالبًا ما تتكون في الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى تورم واحمرار ودفء الساقين.

10- التعب

إذا كنت تعاني من التعب دائمًا ولا تشعر بالتحسن عند الحصول على قسط من الراحة، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بالتهاب أو سرطان البنكرياس.

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