هل ارتفاع الضغط هو السبب وراء صداعك النصفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاني الكثير من النساء من الصداع النصفي المزعج، والذي يؤثر سلبًا على حياتهن اليومية.

وقد يرتبط هذا النوع من الصداع بمشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم.

أكدت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم يسبب زيادة بنسبة 16% في خطر الإصابة بالصداع النصفي.

وتبين للباحثون أن ضغط الدم الانبساطي، وهو الرقم الثاني في قراءة الضغط، هو العامل الأكثر تأثيراً بين ارتفاع الضغط ونوبات الصداع النصفي، وفق "هيلث داي".

كما أجريت الدراسة في جامعة إيراسموس الهولندية، وتحقق الباحثون من علاقة عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل السكري والتدخين والسمنة والكوليسترول وضغط الدم، وعلاقتها بالصداع النصفي، وحلل الباحثون بيانات صحية لأكثر من 7200 شخص بمتوسط ​​عمر 67 عاماً.

واتضح أنه يعانى حوالي 15% من المشاركين من الصداع النصفي في مرحلة ما من حياتهم.

وكشفت النتائج أن النساء ذوات الضغط المرتفع لديهن احتمالات أعلى بنسبة 16% للإصابة بالصداع النصفي، وزادت هذه الاحتمالات مع ارتفاع ضغط الدم الانبساطي.

وأوضح الباحثون: " أن الدراسة تشير دراستنا إلى أن الصداع النصفي بشكل عام لا يرتبط بشكل مباشر بعوامل الخطر التقليدية لأمراض القلب والأوعية الدموية"، لكن تنبغي مراقبة ضفط الدم لدى النساء اللاتي تشتكين من صداع نصفي، والسيطرة على هذا الارتفاع.