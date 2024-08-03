سافر براحة.. دليل الأطعمة الممنوعة قبل وبعد الإقلاع

محمد اسماعيل - القاهرة - تؤثر التغيرات في الضغط الجوي أثناء الطيران على أجسامنا، وقد تزيد من الشعور بعدم الراحة.

يمكن أن يؤدي اختيار الأطعمة الخاطئة إلى تفاقم هذه الأعراض. لذلك، من المهم اختيار وجبات صحية ومتوازنة قبل وأثناء الرحلة.

في هذا التقرير، سنستعرض قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها، والأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالراحة والانتعاش أثناء السفر، " نوفوستي".

قال الخبير: "يجب قبل كل شيء الامتناع عن شرب الشاي أو القهوة، قبل الرحلة، وفي أثنائها. وأفضل بديل لها هو الماء العادي الخالي من الغازات. كما من الأفضل الامتناع عن تناول جميع الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى جفاف الجسم".

وأضاف: "يعتبر الانتفاخ مشكلة شائعة على متن الطائرة لأن الضغط يزداد داخل الطائرة، وتنقبض المعدة، وبالتالي يقل حجمها لذلك، لا ينصح بتناول المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والمدخنة."

كما أوصى الخبير بعدم تناول ما يلي

البقوليات

الفاصوليا

العدس

والبازلاء والحمص

ونصح بالابتعاد عن الحلويات والمعجنات والكعك لأنها تحفز الانتفاخ أيضا.

وأضاف: "يعتبر الكحول عدوا خطيرا للمسافر بالطائرة لأنه بالإضافة إلى سرعة الشعور بالسُكر على متن الطائرة، يتعرض الكبد لضغط إضافي، ويسبب قرقرة في البطن".

وأوصى بشرب الماء العادي وتناول أطعمة مسلوقة قبل الرحلة الجوية مثل لحم غير دهني أو سمك وخضروات وبطاطس مسلوقة أو معكرونة.