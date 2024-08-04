الامارات | الإسعافات الأولية لأنواع مختلفة من الحروق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الدكتور قسطنطين تيرنوفوي مدير مركز إعادة التأهيل في جامعة سيتشينوف الطبية، كيفية تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بحروق، مصدرها النار أو الكهرباء أو أشعة الشمس أو سائل ساخن.

ووفقا له، يجب قبل كل شيء إزالة المصدر- النار، أو سائل يغلي، أو تيار كهربائي، بعدها يجب خلع ملابسه لأنها تسخن بسرعة، وبعد ذلك يجب وضع المكان المصاب تحت الماء البارد، لأن تسخين الجلد يستمر بسبب الطاقة المنقولة. بالإضافة إلى ذلك يلعب الماء البارد دور المسكن للألم أيضا. ومن ثم يجب إعطاء المصاب أدوية مضادة للالتهابات، مثل مجموعة الإيبوبروفين.

ويقول: "من الضروري بعد ذلك تقييم حالة المصاب ومستوى الحروق. فإذا ظهر أن حروقه يصاحبها ظهور بثور مملوءة بسائل أحمر عكر، فيجب فورا استدعاء سيارة الإسعاف، لأن عواقبها وخيمة ويمكن أن تؤدي إلى الموت خاصة إذا كانت تغطي أكثر من 30 بالمئة من مساحة الجسم".

أما إذا أصيب الشخص بحروق أشعة الشمس، فيجب أولا تقييم درجة الضرر - الدرجة الخفيفة هي احمرار الجلد، أما إذا كانت درجة الضرر أعلى فتظهر بثور أيضا.

ووفقا له، يمكن أن يتسبب التعرض فترة طويلة لأشعة الشمس بالإصابة بحروق شديدة. وفي هذه الحالة سيصاحبها الإصابة بضربة شمس ويعاني المصاب من الجفاف. لذلك يجب فورا إعطاؤه أدوية مضادة للالتهابات وكمية كبيرة من الماء.