الامارات | أطعمة ضرورية لاستعادة صحة الأمعاء وأخرى يجب تجنبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الدكتور أليكسي بيريزنيكوف رئيس قسم التغذية بجامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية الأطعمة التي يجب تناولها لاستعادة صحة الأمعاء، والأطعمة التي يجب تجنبها.

ويقول الدكتور: "لكي تعمل الأمعاء بشكل طبيعي، من الضروري العناية بنبيت الأمعاء عن طريق تناول الأطعمة المحتوية على العصيات اللبنية والبكتيريا المشقوقة والألياف الغذائية، بما فيها الملفوف والخضروات المخمرة لأنها تضمن تخمير حمض اللاكتيك لاحتوائها على العصيات اللبنية".

ووفقا له، كما يساعد تناول منتجات الألبان الحمضية، مثل القشطة الحامضة والزبادي واللبن الرائب وغيرها المحتوية على العصيات اللبنية على استعادة البكتيريا المعوية وتحسين نبيت الأمعاء.

ولكن هناك أطعمة تؤثر سلبا في صحة الأمعاء، مثل الخضروات المخللة والأطعمة المعلبة وكذلك المواد المطهرة (Antiseptic) لأنها تقمع نمو نبيت الأمعاء.

ووفقا له، تؤثر البدائل والمنكهات والخميرة الصناعية الفورية، سلبا في صحة الأمعاء أيضا حيث في 80 بالمئة من الحالات يعاني المرضى من الانتفاخ والقرقرة بسببها.