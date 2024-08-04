الامارات | تكريم تأخر 80 عاماً.. أحد قدامى المحاربين يحصل على ميدالياته أخيراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية أخيراً على ميدالياته، بعد تأخير دام قرابة 80 عاماً.

ويبلغ جورج لويس الآن من العمر 98 عاماً ويعيش في واتشيت، سومرست، وخدم مع فوج الدبابات الملكي البريطاني من عام 1944 إلى عام 1947، إلا أنه بعكس كثيرين من زملائه لم يحصل على ميدالياته، والتي اعتقد لويس لمدة طويلة أنها ربما ضاعت في البريد.

واحتفل المحارب المتقاعد عند تقديم الميداليات له مؤخراً، معلقاً «بعد كل هذا الوقت، كان الحصول على هاتين الميداليتين أمراً رائعاً».

وكان لويس قد تناسى الأمر تماماً، حتى جرى اتصال بين ابنته وجارته التي خدم شقيقها في الفوج ذاته معه، وحصل بدوره على ميدالياته. فما كان من الجارة إلا أن اتصلت بجمعية الفوج، التي قدمت الميداليات لتحتج على عدم تسلمه تكريمه.

وتم تقديم ميدالية الحرب 1939-1945 ونجمة فرنسا وألمانيا له أخيراً في حدث في نادي الفيلق البريطاني الملكي في واتشيت.

وكان لويس قد بدأ خدمته العسكرية في فبراير 1944، بعد شهر من عيد ميلاده الـ18، وكان قائداً لدبابة، وقاتل في بلجيكا وهولندا وألمانيا.

وقالت ابنته ليز لويس، التي تعيش مع والدها لـ«بي.بي.سي»: «هذا يعني الكثير بالنسبة لنا لأننا تحدثنا عن ذلك من قبل، موضوع أنه لم يحصل على ميدالياته أبداً». وأضافت «لم نتمكن من فهم سبب عدم حصوله على أي ميداليات»، لافتة إلى أن والدها ظل يعتقد كل تلك الفترة أن ميدالياته «ضاعت في البريد».