عليك تجنبها.. أطعمة تسبب الشيخوخة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر طبيب المناعة أندريه مارتيوشوف-بوكلاد من خطورة بعض الأطعمة على صحتنا، مشيرا أنها تُسهم بشكل كبير في تسريع عملية الشيخوخة.

وأوضح أن بعض المكونات الغذائية، مثل الجلوتين والدهون المتحولة والفركتوز، تؤدي دورا رئيسيا في ظهور الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتابع: "هناك أطعمة تحفز تسارع شيخوخة الجسم، وتشمل الوجبات السريعة، والكربوهيدرات سهلة الهضم، بما في ذلك الفركتوز والنشا، والدهون المتحولة، والزيوت النباتية المكررة، وخاصة تلك التي تتعرض للتسخين المتكرر والجلوتين".

وأضاف: "تسبب هذه الأطعمة أيضا الإجهاد المزمن، والالتهاب المزمن، ومقاومة الأنسولين، وضعف إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي".

لذا، إذا كان الشخص يرغب في تجنب الأمراض المزمنة الشديدة، فعليه تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المكررة الاصطناعية من نظامه الغذائي، وتناول المنتجات الحيوانية والنباتية الطبيعية.

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